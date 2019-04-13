كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. بيان صحفي لرئيس المجلس الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر - x

17:50 - الاتحاد الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير 4 x

13:30 0 هيديرسفيلد تاون فولهام 0 x

16:00 0 إيفرتون ساوثهامتون 1 x

16:00 0 وولفرهامبتون برايتون 0 x

16:00 0 بورنموث مانشستر يونايتد - x

18:30 - وست هام يونايتد دوري أبطال أفريقيا مازيمبي - جمهورية الكونجو 2 x

15:00 1 سيمبا - تنزانيا الأهلي - مصر - x

18:00 - ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا الترجي الرياضي - تونس - x

21:00 - النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر الوداد الرياضي - المغرب - x

21:00 - حوريا - غينيا الدوري الإسباني الدرجة الأولى إسبانيول 2 x

13:00 1 ديبورتيفو ألافيس هويسكا 0 Advertisements x

16:15 0 برشلونة أتلتيكو مدريد - x

18:30 - سيلتا فيغو إشبيلية - x

20:45 - ريال بيتيس الدوري الإيطالي سبال 0 x

15:00 1 يوفنتوس روما - x

18:00 - أودينيزي ميلان - x

20:30 - لاتسيو الدوري الألماني الدرجة الأولى شتوتجارت 0 x

15:30 0 باير ليفركوزن هانوفر 96 0 x

15:30 0 بوروسيا مونشنغلادباخ لايبزيج 2 x

15:30 0 فولفسبورج بوروسيا دورتموند - x

18:30 - ماينز 05 الدوري الفرنسي الدرجة الأولى مارسيليا - x

17:00 - نيم أولمبيك موناكو - x

20:00 - ستاد ريمس

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