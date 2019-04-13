كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. بيان صحفي لرئيس المجلس الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
17:50
-
الاتحاد
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
4
x
13:30
0
هيديرسفيلد تاون
فولهام
0
x
16:00
0
إيفرتون
ساوثهامتون
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
برايتون
0
x
16:00
0
بورنموث
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
2
x
15:00
1
سيمبا - تنزانيا
الأهلي - مصر
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x
18:00
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ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
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x
21:00
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النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
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x
21:00
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حوريا - غينيا
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
2
x
13:00
1
ديبورتيفو ألافيس
هويسكا
0
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
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سيلتا فيغو
إشبيلية
-
x
20:45
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ريال بيتيس
سبال
0
x
15:00
1
يوفنتوس
روما
-
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18:00
-
أودينيزي
ميلان
-
x
20:30
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لاتسيو
الدوري الألماني الدرجة الأولى
شتوتجارت
0
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15:30
0
باير ليفركوزن
هانوفر 96
0
x
15:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
لايبزيج
2
x
15:30
0
فولفسبورج
بوروسيا دورتموند
-
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18:30
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ماينز 05
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
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17:00
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نيم أولمبيك
موناكو
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20:00
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ستاد ريمس