كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات مسلحة قرب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم كتائب الوفاق الليبية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات تابعة للوفاق في محور العزيزية قرب طرابلس.

وكان رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، قد دعا الشعب الليبي، للوقوف مع الجيش الوطني للحفاظ على وحدة التراب.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها رئيس مجلس النواب الليبي إلى الشعب الليبي في افتتاح جلسة مجلس النواب في بنغازي.

وقال صالح "سنذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس"، فيما دعا دول العالم للمحافظة على أموال ليبيا، ورفع حظر تسليح الجيش الوطني.

Advertisements

وأشار عقيلة صالح إلى حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب.

وبلغ مسلسل الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس أشده مع اتساع دائرة التوترات العسكرية والدولية، حيث اشتعلت ساحات القتال تحت آليات قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والقوات الداعمة لرئيس حكومة والوفاق فايز السراج، بينما القصف المتبادل يتواصل من الطرفين.

وتشير تقديرات عسكرية إلى أن الجيش الليبي بقيادة حفتر يتقدم على الأرض ويزيد من نفوذه على الأراضي الغربية.