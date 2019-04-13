كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحقيقة الكاملة لمصادرة أموال قيادات النظام السوداني السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت إدارة الإعلام العسكري السودانية صحة بيان منسوب لرئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تحدث عن مصادرة أملاك شخصيات من نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت بيان صحفي صدر عن البرهان، جاء فيه "أصدرت أنا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أحكاما عسكرية بمصادرة أملاك وأموال أفراد النظام السابق ومحاسبة جميع من كان مشاركا معهم في تبديد المال العام ووضع هذا القرار موضع التنفيذ من تاريخ صدوره".

وكان الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان، قد وجه في قراره الأول بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين ودعا المحتجين للاجتماع.

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وأدى البرهان عصر أمس الجمعة اليمين رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي، الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير في السودان مؤخرا.

وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد أن تنحى الأخير إثر رفض شعبي واسع لقيادته الجيش خلال المرحلة الانتقالية.