كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة تابعة للجيش الليبي تستهدف مخزنا للأسلحة والذخائر لميليشيات طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر، أن طائرة تابعة للجيش الليبي استهدفت مخزنًا للأسلحة والذخائر لميليشيات طرابلس في تاجوراء شرقي العاصمة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تركيا بدعم الميليشيات في ليبيا. وسبق للجيش الوطني أن حذر مرارا من خطورة الدعم التركي للجماعات الإرهابية، وذلك بعد ضبط سفن عدة تحمل شحنات أسلحة.

