كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة الأفغانية تنتقد إعلان "طالبان" عن هجوم الربيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد القصر الرئاسي الأفغاني، إعلان حركة "طالبان" عن هجوم ربيعي جديد، واصفًا إياه بأنه "غير مشروع". وحثت السلطات الأفغانية، الحركة على الدخول في محادثات سلام.

وكما نقلت شبكة "طلوع نيو"، الأفغانية، عن بيان السلطة: "أن الحكومة الأفغانية مستعدة للدفاع عن كل ركن من أركان البلاد.. لكنها تدعو مرة أخرى قيادة حركة طالبان إلى وقف الحرب غير المشروعة والمفروضة والالتفات إلى الدعوة غير المشروطة للحكومة والشعب الأفغاني لإجراء محادثات سلام".

وقد قال الإعلان المذكور من قبل "طالبان"، إنها ستشن هجومًا ربيعيًا، على الرغم من كونها جزءًا من محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة بشأن أفغانستان. وإن هدف عملية فتح لطالبان - "النصر" باللغة العربية - هو تطهير أفغانستان من الغزو والفساد.