كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم قضائي يسمح لأمريكا بالاستمرار في إرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدر حكم قضائي يقضي بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستمرار في إرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف مؤقتًا قرارًا أوقف السياسة.

وقررت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة يوم أمس الجمعة، الحكم، حيث تم الانتهاء من سياسة اللجوء مساء الاثنين.

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وذكرت "رويترز"، أن الحكومة أخبرت المحكمة، أن الولايات المتحدة تواجه "أزمة إنسانية وأمنية" على الحدود الجنوبية وتحتاج إلى سياسة للتعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين.

يمثل قرار يوم الجمعة، المكون من فقرتين، قرارًا نادرًا من الدائرة التاسعة لصالح "ترامب"، الذي انتقد المحكمة بسبب عرقلة سياسة الهجرة في القضايا السابقة.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز"، أن جماعات الحقوق المدنية لديها الآن مهلة حتى يوم الثلاثاء لتقديم حجج حول سبب وجوب إيقاف السياسة. أمام الحكومة حتى يوم الأربعاء لمرافعة قضيتها.