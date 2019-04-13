تجدد الإصابة قد تحرم النصر السعودي من خدمات لاعب الأسود

أصبحت مشاركة الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، في مباراة فريقه اليوم محط شك، بعد تجدد الإصابة التي ألمت به ساعات قبل موعد الموعد الكروي الذي يندرج برسم الأسبوع 27 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وحسب تقارير إعلامية سعودية، فإن أمرابط مرشح للغياب عن مباراة النصر أمام الإتحاد، والتي ستنطلق بداية من الساعة 16 وخمسين دقيقة بالتوقيت المغربي، وسيستضيفها ملعب الملك فهد الدولي.

المصادر ذاتها، أوضحت أن الطاقم الفني للنصر السعودي لن يغامر بأمرابط، في حال تأكد أن الالام التي عاودته تحتاج لراحة إضافية، خصوصاً وأن اللاعب تم عرض حالته قبل أيام على مختصين بالبرتغال، بعد إصابته في لقاءالرائد.

وغاب لاعب النصر السعودي عن مباراة المغرب الأخيرة أمام الأرجنتين لنفس الداعي، قبل أن يشارك رفقة فريقه بمباراة الهلال ثم الرائد، التي أصيب خلالها، ولم يتمكن من إكمال الدقائق الـ 90.