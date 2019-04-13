خطر الصعق من عمود كهربائي يهدد مواطنين بسلا.. والسلطات تتجاهل الأمر -فيديو

تحول أحد أعمدة الكهرباء بمدينة سلا إلى خطر دائم يتهدد أمن المواطنين وسلامتهم، في غياب أي تفاعل من السلطات والشركة الوصية.

وبشكل متواصل، يتسبب خلل تقني في عمود الإنارة المتواجد بحي سيدي موسى بالمدينة في إحداث تماس كهربائي معرضا المواطنين، والأطفال بشكل خاص، إلى خطر الصعقة الكهربائية.

وأكد عدد من قاطني الحي المذكور أن هذا الخلل متواصل منذ أشهر، حيث وجهت شكايات إلى المقاطعة الترابية وكذا إلى شركة “سلا نور” المعنية بقطاع الكهرباء في المدينة من أجل التدخل وإصلاحه، لكن ذلك لم يقع لحدود اليوم.