هام للتلاميذ..هذه مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا والإعدادي والابتدائي لموسم 2019

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن البرنامج الرسمي، لإجراء الامتحانات المدرسية للموسم الدراسي الجاري 2018-2019 .

وقررت الوزارة، بخصوص الإمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، أن تجرى اختبارات الدورة العادية أيام 11 و12 و13 و14 يونيو2019، بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 04 و05 و06 و08 يوليوز 2019 .

أما بخصوص الامتحان الجهوي الموحد لسنة الأولى من سلك البكالوريا، بالنسبة للمترشحين الرسميين والاحرار، ستجرى اختبارات الدورة العادية أيام، 07 و08 يونيو 2019 فيما ستجرى اخبارات الدورة الاستدراكية يومي 02 و03 يوليوز .

في حين قررت الوزارة، أن تجرى امتحانات الجهوية لنيل شهادة السلك الإعدادي، للمدرسين والأحرار إبتداء من 17 يونيو 2019، أما بخصوص التعليم الابتدائي، فقد تقرر تنظيم الامتحانات إبتداء من 20 يونيو 2019 .