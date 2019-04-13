الخليل: إصابة شاب والاحتلال يدعي محاولة دهس شرطي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، إن شابا فلسطينيا حاول دهس أحد أفرادها، ظهر اليوم، في منطقة بيت عينون شمالي الخليل، والقريبة من مستوطنة "كريات أربع".

وبحسب الشرطة، فإن شرطي سير قد أصيب بصورة طفيفة في حادث الدهس، وتلقى الإسعاف الأولي في مكان المكان.

وادعت الشرطة أنها عاينت مركبة مسروقة، وأن الشرطي طلب من الشاب التوقف على جانب الطريق، إلا أنه زاد من سرعة المركبة للفرار من المكان، وبالنتيجة أصاب الشرطي بالمرآة الجانبية.

وأضافت أن الشرطي أطلق النار باتجاه المركبة التي فر سائقها من المكان، ودخل القرية.

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وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث.

وعلى صلة، قالت مصادر فلسطينية إن شابا أصيب برصاص الشرطة في منطقة بيت عينون، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه الشاب وأصابته في فمه.

وقالت مصادر طبية إن المصاب حسين عايد أبو فانوس، قد أصيب برصاصة اخترقت فمه وخرجت من الجهة الأخرى، وتم تقديم العلاجات الأولية له وتحويله لأحد مشافي الخليل لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة