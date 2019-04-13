برشلونة يتخذ خطوات سرية لضم دي ليخت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة بدأ خطوات سرية من أجل إبرام صفقة الهولندي، ماتياس دي ليخت، من أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة ينوي إرسال مسودة العقد إلى دي ليخت ووكيله الإيطالي مينو رايولا، للحصول على موافقتهما على الشروط التعاقدية.

ويمتد العقد المحتمل بين الطرفين إلى صيف 2024، وتتشابه الشروط المالية لدي ليخت مع زميله الحالي فرينكي دي يونغ الذي سينتقل إلى برشلونة في الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة حصول برشلونة على موافقة دي ليخت ورايولا، فإنه سيبدأ مفاوضات رسمية مع أياكس لحسم الصفقة.

ويتوقع برشلونة أن تنتهي صفقة التعاقد مع دي ليخت مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بأداء اللاعب الهولندي.

يذكر أن دي ليخت يحظى أيضًا باهتمام من قبل يوفنتوس، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان إلى جانب برشلونة.