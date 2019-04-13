فرنسا: انتحار شرطي واحد كل أربعة أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تزايد حالات الانتحار بين صفوف رجال الشرطة الفرنسيين، أثار قلق السلطات الفرنسية، فمع انتحار ضابطي شرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفع العدد الإجمالي هذا العام إلى 24 شرطيًا، أي ما يعادل انتحار شرطي واحد كل أربعة أيام.

ومن جانبها، دعت نقابات الشرطة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لفهم الأسباب التي تقف وراء هذه الحالات للحد منها.

وقال أمين عام شرطة في الفيدرالية الوطنية لنقابات الشرطة، فيليب كابون متحدثا باسم النقابات " لا نريد من الحكومة من أن تعد الأشخاص المنتحرين فقط، بل نحن بحاجة للنظر في المشاكل التي تدفعهم نحو ذلك".

وأضاف كابون " يجب ان ننظر لوقت العمل وإجراءاتٍ وقائية ووضع برامج للمتابعة" وأكمل قوله "نحتاج أن نعرف غن كان هناك فرد يعاني وكيفية التعامل معه".

تؤكد نقابات الشرطة أن الضغوط التي يتعرض لها أفراد الشرطة والإرهاق النفسي هي من الأسباب الرئيسية التي تدفعهم إلى الانتحار، فمعدل انتحارهم أعلى بـ 36% من باقي المواطنين في فرنسا.