انت الان تتابع تفاصيل خبر استقالة أبرز رجال الرئيس المعزول عمر البشير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 03:48 مساءً - قدم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، صلاح قوش، استقالته من منصبه، بعد ساعات من تنازل وزير الدفاع عوض بن عوف عن منصبه؛ نتيجة تواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قبِل استقالة قوش.

وقالت الوكالة: "صادق البرهان على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح قوش من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، أمس الجمعة".

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وشغل قوش منصب مدير المخابرات السودانية طوال عقد قبل إعفائه وتعيين محمد عطا بدلاً منه عام 2009؛ ثم عين مستشاراً أمنياً للرئيس المعزول، عمر حسن البشير، قبل أن يُعتقل متهماً بالانقلاب والتآمر على الدولة، ليخرج بعد ذلك بعفو رئاسي عام 2013، وعُين بعدها رئيساً للمخابرات.

ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثامن توالياً؛ للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين وقوى ثورية أخرى، الجماهير للخروج في كل أحياء العاصمة في مواكب هادرة، والتوجه والاحتشاد في ساحة الاعتصام، ومتابعة كل مستجدات المشهد الثوري.