انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف السودانيين يواصلون التظاهر بالخرطوم.. وهذه مطالبهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 03:48 مساءً - يواصل آلاف السودانيين، اليوم السبت، الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثامن توالياً؛ للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين وقوى ثورية أخرى، الجماهير للخروج في كل أحياء العاصمة في مواكب هادرة، والتوجه والاحتشاد في ساحة الاعتصام، ومتابعة كل مستجدات المشهد الثوري.

وقال تجمع المهنيين في بيان له نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك": "اليوم نواصل المشوار لاستكمال النصر لثورتنا، نحتفي بما حققنا من انتصارات، ونؤكد أن ثورتنا مستمرة ولن تتراجع إلا بالتحقيق الكامل لمطالب الشعب المشروعة بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".

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وطالب التجمع السودانيين في كل الأحياء والفرقان والبلدات بقرى ومدن الأقاليم بالخروج إلى الشوارع، وتسيير المواكب إلى اعتصاماتهم أمام مقار حاميات ووحدات القوات المسلحة.

وتأتي دعوات تجمع المهنيين إلى التظاهر والاحتشاد بعد ساعات من تأدية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ليل السبت، القَسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلفاً لوزير الدفاع عوض بن عوف، الذي تنحى نتيجة تواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.

واشترطت المعارضة في السودان، ممثلة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، ثلاثة مطالب لفض اعتصامها أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد تنحي بن عوف، وخلافة عبد الفتاح البرهان له.

ونصت المطالب على الآتي: "النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثل الشعب، والتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب".