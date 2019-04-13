شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إلغاء حالة حظر التجوال بالسودان وانتهاء تكليف ولاة الولايات والان مع التفاصيل
أكد رئيس المجلس الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، إلغاء حالة حظر التجوال.
وشدد في تصريحات صحفية "إطلاق سراح جميع المعتقلين فورا.، وانتهاء تكليف ولاة الولايات".
وأعلن" البرهان يعلن أنه ستتم محاسبة الفاسدين،ومحاسبة المسؤولين عن سفك الدماء".
وقال "المجلس العسكري مسؤول عن حفظ الأمن"،مبينا أنه" سيتم تشكيل مجلس عسكري وتشكيل حكومة مدنية".
كما أعلن البرهان أن الفترة الانتقالية ستكون لمدة عامين، مشيرا إلى أن "الدعوة مفتوحة للحوار لكل أطياف الشعب".
وأعلن وقف إطلاق النار في كل مناطق السودان،وأنه سيتم تفكيك الواجهات الحكومية الحزبية.
واختتم" مهمتنا تهيئة المناخ لحصول الانتقال السياسي".
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