شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يشيد بالنجاح الذي حققته المؤسسة العسكرية والأمنية في حضرموت والان مع التفاصيل

أشاد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بالنجاح الذي حققته المؤسسة العسكرية والامنية في توفير الطمأنينة للمواطن والزائر لحضرموت .

وأكد أن ذلك تجسد أيضاً في تامين نجاح انعقاد جلسة مجلس النواب الغير اعتيادية التي شهدتها مدينة سيئون اليوم بحضور قيادة الدولة ونواب الشعب وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الهيئات العربية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم السبت، اجتماعاً للقيادات العسكرية والامنية بسيئون بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك.

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وضم اللقاء رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي ومحافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس ووكلاء المحافظة .

وخلال اللقاء عبر الرئيس هادي عن تقديره وامتنانه للجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية والامنية في الوادي والصحراء في سبيل استتباب الامن والإستقرار بتعاون المجتمع الواعي بهذه المحافظة الانموذج التي جسدت اروع صور المدنية والتعايش والسلام كما هو عهدها على الدوام.

وقال " اسجل شكري وتقديري لكم جميعا ومن خلالكم الى القادة والضباط والصف والأفراد في مختلف المواقع والميادين وتأمينكم فعاليات اليوم التي تعد حدثاً تاريخياً لليمن وسيئون بصفة خاصة".

من جانبه عبر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني عن امتنانه وتقديره نيابة عن ابنا المحافظة والقيادات العسكرية والامنية لفخامة الرئيس على تشريف سيئون وحضرموت بهذه الزيارة التي سجلت معها حدثاً تاريخياً هاماً يعد وساماً تفخر به المحافظة وابنائها في استضافة انعقاد جلسات مجلس النواب للانتصار لارادة الشعب اليمني في بناء دولته الاتحادية الجديدة وتدشين أقاليمها وفقاً ومخرجات الحوار الوطني.