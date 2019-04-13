شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصعدون العمليات العسكرية بمختلف مديريات الحديدة والان مع التفاصيل

واصلت مليشيات الحوثي قصفها المدفعي على مواقع العمالقة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بمختلف القذائف المدفعية. وتفيد مصادر عسكرية بقيام المليشيات بتصعيد عملياتها العسكرية في مديرية التحيتا ومختلف مديريات محافظة الحديدة. مصادر ميدانية قالت أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع العمالقة في مديرية التحيتا بقذائف الهاون والهاوزر بشكل كثيف في أوقات متفرقة ليومنا هذا. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في مختلف مديريات محافظة الحديدة وهذا ما تسعى إليه المليشيات لرفضها لعملية السلام في الحديدة.

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