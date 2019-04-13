شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: انعقاد مجلس النواب بسيئون واجب دستوري والان مع التفاصيل
أكد عضو مجلس النواب عن الدائرة (158) بمحافظة المهرة، الأستاذ محمد علي ياسر، إن حضور أعضاء مجلس النواب إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، واجب دستوري للقيام بواجبهم في هذا الظرف الفارق والمهم من تاريخ اليمن، للوقوف ومساندة الشرعية والتحالف العربي.
وأوضح في تصريح إن الحضور يأتي من أجل عقد الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب بعد إنقطاع دام قرابة أربع سنوات.
وذكر بن ياسر إن جلسة مجلس النواب كانت إجرائية لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، ومناقشة موازنة الحكومة لعام 2019، وإقرارها.. واصفاً الحدث التي تحتضنه مدينة سيئون "بالعرس الديمقراطي الجميل".
ووجه بن ياسر شكره وتقديره لأبناء مدينة سيئون والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ اللواء فرج البحسني، على حسن الضيافة والاستقبال.. متمنياً إن يتم الوصول إلى حل جذري للأزمة اليمنية.
وبدأت اليوم الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب بمدينة سيئون بحضور رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء وسفراء الدولة العربية والأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: انعقاد مجلس النواب بسيئون واجب دستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.