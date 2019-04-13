شكرا لقرائتكم خبر عن حبتر: شعب اليمن العظيم يقرر إنهاء المد الفارسي ومشروع الحوثي الصغير والان مع التفاصيل

هنأ المحلل السياسي، ناصر حبتر، اليوم الشعب اليمني لانعقاد مجلس النواب.

وقال حبتر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " نبارك للشعب اليمني بإنعقاد أول جلسات مجلس النواب بعد 4 سنوات من الغياب".

وتابع "شعب اليمن العظيم يقرر إنهاء المد الفارسي ومشروع الحوثي الصغير".

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وتم بالإجماع انتخاب الشيخ سلطان البركاني رئيساً لمجلس النواب.

ووصل عدد أربعة أعضاء من مجلس النواب ليصل العدد للحاضرين الى 145 عضواً.

كما جرى" انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وعلى النحو التالي:-عبدالعزيز جباري، محمد الشدادي، محسن با صره..

وبحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، تم افتتاح الدورة الغير اعتيادية لمجلس النواب بعد انتخاب رئيس المجلس وهيئة الرئاسة ، وبحضور نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان العربي وعدد من سفراء الدول الشقيقة والمنظمات الدولية.