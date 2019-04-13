شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل في أبين حول مساندة الإعلام للسلطات المحلية والان مع التفاصيل

أوصت ورشة عمل بمحافظة أبين، بإنشاء منتدى ثقافي وإعلامي في المنطقة الوسطى، وتعزيز العمل الإعلامي المشترك وإيجاد فرص تأهيل وتدريب للإعلاميين بمديريات المنطقة الوسطى في أبين.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها مكتب الإعلام في أبين حول دور الإعلام في مساندة جهود السلطات المحلية بمديريات المنطقة الوسطى في أبين.

وكان ذلك بمشاركة مدراء عموم مديريات لودر عوض النخعي، ومودية عبدالناصر العزي، الوضيع ناصر الثني وعدد من الاعلاميين والشخصيات الاجتماعية.