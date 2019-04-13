شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سوداني: النظام الذي اندحر نظام أخطبوطي شكل دولة بوليسية تابعها موجودة والان مع التفاصيل

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة السوداني ، إن النظام الذي اندحر نظام أخطبوطي شكل دولة بوليسية لا تزال توابعها موجودة.

ووفق ما نشره موقع "العين الإخبارية" طالب بحل حزب المؤتمر الوطني، واستعادة أموال الدولة، والتحفظ على قادته وتسليمهم للعدالة.

وأضاف الفاضل خلال مؤتمر صحفي لتوضيح رأي حزب الأمة من الوضع السياسي الراهن بالبلاد، أنه لا بد للقوى سياسية والنقابية والمهنية أن تحرص على وحدتها.

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وقال إن حزب الأمة السوداني يطالب بتشكيل مجلس رئاسي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي انتقاليين وحكم اتحادي يتكون من 5 أقاليم، كما يطالب بالتحفظ على الأموال والممتلكات المنهوبة والقبض على سارقيها وتخصيص لجان لحصرها.

وخلال المؤتمر الذي عقده الحزب تحت عنوان "دليل الانتقال من دولة الحزب الشمولية إلى دولة الوطن الديمقراطية" وجه الفاضل التحية لجنود القوات المسلحة الذين خاطروا بحياتهم ومستقبلهم ، ولا سيما الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع لانحيازهما المبكر للشعب.

وتابع رئيس حزب الأمة السوداني: "لدينا شهداء كثر ماتوا في السجون أو التعذيب أو المنفى... يجب أن نراعي وحدة الصف ونبتعد عن الإقصاء"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة لا تزال ترتب أوضاعها بعد أن حاول بعض الرموز سرقة الثورة".

وحول التشريعات والقوانين، طالب رئيس حزب الأمة السوداني باعتماد دستور 2005 مع طرح بعض التعديلات ليتوافق مع الإعلان السياسي، مضيفا "إحدى أولوياتنا إلغاء القوانين المقيدة للحريات