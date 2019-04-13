شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد طه يكشف عن اجتماع بقطر لسحب ممثلي "الحمدين" وإغلاق السفارة في الخرطوم والان مع التفاصيل
كشف المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم السبت عن "اجتماع طارئ في قطر لدراسة سحب كل ممثلي نظام الأمير تميم من السودان وإغلاق السفارة في الخرطوم" .
وقال طه في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أوراق ووثائق ستثبت تورط نظام الدوحة وتركيا بدعم المتطرفين لإستهداف شعب وأمن السودان".
وتابع" فتح نظام إيران حليف نظامي قطر وتركيا، السدود لإغراق مدن الأحواز العربية المحتلة، لتدمير البيوت والمزارع وقتل الناس وتهجيرهم".
وبث تسجيلا مصورا يظهر "طفلة جاء والدها لإنقاذها، بعد ان فقد كل العائلة ..فوجدها شهيدة ..جرفتها فيضانات مفتعلة بعد ان فتح المحتل الإيراني السدود".
وعن أحداث ليبيا كتب طه +مع كل تقدم للجيش الوطني الليبي بقيادة السيد القائد خليفة حفتر في طرابلس...سنتذكر هذه الصور لدور نظام قطر بدعم الإرهابيين وتدمير ليبيا".
ومضى"نظام الأمير تميم يجند الأطفال في صفوف مليشيات الإخوان ويرسل لهم أسلحة خطيرة من تركيا".
واختتم "بعد النصر يجب محاسبة نظامي أردوغان والدوحة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمجد طه يكشف عن اجتماع بقطر لسحب ممثلي "الحمدين" وإغلاق السفارة في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.