أمجد طه يكشف عن اجتماع بقطر لسحب ممثلي "الحمدين" وإغلاق السفارة في الخرطوم

كشف المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم السبت عن "اجتماع طارئ في قطر لدراسة سحب كل ممثلي نظام الأمير تميم من السودان وإغلاق السفارة في الخرطوم" .

وقال طه في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أوراق ووثائق ستثبت تورط نظام الدوحة وتركيا بدعم المتطرفين لإستهداف شعب وأمن السودان".

وتابع" فتح نظام إيران حليف نظامي قطر وتركيا، السدود لإغراق مدن الأحواز العربية المحتلة، لتدمير البيوت والمزارع وقتل الناس وتهجيرهم".

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وبث تسجيلا مصورا يظهر "طفلة جاء والدها لإنقاذها، بعد ان فقد كل العائلة ..فوجدها شهيدة ..جرفتها فيضانات مفتعلة بعد ان فتح المحتل الإيراني السدود".

وعن أحداث ليبيا كتب طه +مع كل تقدم للجيش الوطني الليبي بقيادة السيد القائد خليفة حفتر في طرابلس...سنتذكر هذه الصور لدور نظام قطر بدعم الإرهابيين وتدمير ليبيا".

ومضى"نظام الأمير تميم يجند الأطفال في صفوف مليشيات الإخوان ويرسل لهم أسلحة خطيرة من تركيا".

واختتم "بعد النصر يجب محاسبة نظامي أردوغان والدوحة".