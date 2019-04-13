شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعلن إفشال خطط "داعش" في تأسيس قاعدة بديالي والان مع التفاصيل

أعلن جهاز مكافحة "الإرهاب" بالعراق، السبت، إفشاله خطط تنظيم داعش الإرهابي في تأسيس قاعدة بمنطقة "تلال حمرين" في محافظة ديالي، كاشفا عن مقتل 12 إرهابيا في العملية الأمنية التي أطلقها في المنطقة الخميس الماضي، وفقا للعين الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، في مؤتمر صحفي لتوضيح آخر تطورات العملية الأمنية الواسعة التي أطلقها الجهاز لملاحقة عناصر "داعش" في "تلال حمرين"، إن العملية أفشلت خطط التنظيم للسيطرة على المناطق المجاورة.

وأضاف النعمان: "قتلنا ١٢ إلى ١٥ إرهابياً خلال عملية تلال حمرين، وعثرنا على وثائق مهمة جدا يجري تحليلها في جهاز مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الضربات الجوية أربكت قيادات التنظيم".

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وكشف المتحدث باسم الجهاز -طبقا لموقع السومرية نيوز- عن أنه قبل بدء عملية "تلال حمرين" كانت لدينا ضربات جوية للتحالف الدولي استهدفت ١٥ موقعا، موضحا أن الجهاز نفذ عمليات سابقة قريبة على الحدود العراقية الأردنية والسورية دون تعاون مباشر مع القوات السورية.

وتابع قائلا: "عقدنا العزم وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة على تطهير وملاحقة كل الإرهابيين خلال هذه السنة"، واعداً بـ"إنهاء الإرهاب في هذا العام".

وكان جهاز مكافحة "الإِرهاب" قد أعلن الخميس الماضي بدء عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش في تلال حمرين بمحافظة ديالي.