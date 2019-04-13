شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يتوجه للرياض عقب حضور دورة البرلمان بسيئون والان مع التفاصيل

توجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، قبل قليل الى مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، عقب انعقاد دورة البرلمان الأولى التي احتضنتها مدينة سيئون بوادي حضرموت شرقي البلاد. ويرافق رئيس الجمهورية نائبه الجنرال علي محسن، وكان في وداعه الرئيس ونائبه قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس، وقائد قوات التحالف بوادي حضرموت ابو نواف، وقائد لواء الشرطة الجوية العميد الركن سعيد عبيد لحمر، وأركان لواء الشرطة الجوية العميد صادق سعيد بالخم، وعمليات لواء الشرطة الجوية العقيد انيس باصبيع، وقائد اللواء 23 العميد الركن سمير شمسان.

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