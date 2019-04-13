قيادي في الانتقالي: هل سيندم الاصلاح لاختياره سلطان البركاني؟

تساءل قيادي في الجمعية العمومة للمجلس الانتقالي عن إمكانية بقاء حزب الاصلاح على موقفه من اختيار البركاني رئيسا للبرلمان من ندمه.

وقال جمال بن عطاف في تغريدة له، إن السيول البشرية المؤتمرية التي خرجت في تعز اليوم السبت كانت رسالة لحزب الإصلاح أنه ليس الوحيد القادر على الحشد.

وأشار بن عطاف إلى أنه عند انتهاء المصالح بين الإصلاح والمؤتمر ستبدأ الاحقاد، حيث قال :"هل سيندم الإصلاح على اختيار البركاني رئيساً للبرلمان وتبدأ الأحقاد عند انتهاء المصالح؟!".