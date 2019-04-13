البحرين تدين هجوم أفغانستان الإرهابي وتؤكد موقفها الراسخ ضد التطرف

أدانت البحرين الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم نانجارهار بأفغانستان وأسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة آخرين، مؤكدة موقفها الراسخ والمناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وأكدت وزارة الخارجية، السبت، وقوف البحرين مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وأعلنت وسائل إعلام أفغانية مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن وإصابة 8 آخرين فى هجوم بسيارتين مفخختين على حي شيرزاد في أقليم نانجارهار شرق أفغانستان.