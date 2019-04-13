القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار وزارة الخارجية في البحرين
أدانت البحرين الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم نانجارهار بأفغانستان وأسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة آخرين، مؤكدة موقفها الراسخ والمناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره.
وأكدت وزارة الخارجية، السبت، وقوف البحرين مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.
وأعلنت وسائل إعلام أفغانية مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن وإصابة 8 آخرين فى هجوم بسيارتين مفخختين على حي شيرزاد في أقليم نانجارهار شرق أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين هجوم أفغانستان الإرهابي وتؤكد موقفها الراسخ ضد التطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.