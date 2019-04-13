انت الان تتابع محكمة يابانية تُمدد حبس رئيس «نيسان» السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافقت محكمة يابانية على تمديد حبس الرئيس السابق لشركة (نيسان) اليابانية، المصنعة للسيارات، كارلوس غصن إلى 22 من شهر أبريل الجاري على خلفية تهم بالفساد المالي. وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن محكمة طوكيو الجزئية وافقت اليوم الجمعة، على طلب ممثلي الادعاء باستمرار حبس غصن في مركز اعتقال طوكيو. واعتقل غصن في نوفمبر الماضي، وأُطلق سراحه بكفالة الشهر الماضي، ولكنه تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى الأسبوع الماضي في تهم جديدة. وبموجب القانون الياباني يمكن للادعاء احتجاز غصن فترة تصل إلى 22 يوما دون توجيه اتهام له.

ويواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات شركة "نيسان" خلال الأزمة المالية، وأفرج عن غصن بكفالة قدرها 9 ملايين دولار الشهر الماضي، وقال حينها إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.صوّت حملة الأسهم في "نيسان"