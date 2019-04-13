شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الخرطوم) أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم (السبت) أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبدالله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم (السبت) أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبدالله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه. وقال المجلس في بيان «صادق الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني»، مساء الجمعة. وصالح معروف بشكل واسع باسم صلاح قوش.



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