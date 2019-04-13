شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليمني يبدأ جلساته في سيئون وينتخب هيئة جديدة لرئاسته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

بدأت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في اليمن، اليوم (السبت)، جلسة افتتاح دورة غير اعتيادية لمجلس النواب اليمني.

وصوت 141 نائباً خلال جلسة إجرائية، بتزكية سلطان البركاني، رئيساً لهيئة رئاسة البرلمان، وثلاثة نواب له، بحسب ما ذكره وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني.

وذكر الوزير الإرياني، أن أربعة نواب انضموا إلى الاجتماع، ليرتفع أعضاء البرلمان المشاركين في الجلسات، إلى 145 نائباً.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن البرلمان افتتح جلساته، في أجواء هادئة ومستقرة تعيشها مدينة سيئون اليمنية.