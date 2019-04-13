شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي لدى اليمن: انعقاد البرلمان يرمز إلى تقدم العملية السياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر، بانعقاد البرلمان اليمني اليوم، في مدينة سيئون.

وقال السفير: «إن هذا الانعقاد يرمز إلى التقدم المحرز في العملية السياسية»، مؤكداً في رسالة بثتها «السفارة اليمنية» في واشنطن على موقع «تويتر»، أن العملية السياسية ستقود الطريق نحو المصالحة الوطنية، التي يمكن أن تنهي الصراع، وتضمن مستقبلا أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين.

وأعرب تولر، عن أمله في أن تؤدي الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، إلى برلمان أقوى وأكثر تمثيلاً لجميع اليمنيين، وأن تلعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار البلاد.