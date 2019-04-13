شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو صدقى: حفل كأس الأمم الأفريقية اسطورى ويروج للسياحة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بأنه صورة مبهرة ومشرفة لمصر، معتبرا إياها أكبر دعاية للسياحة المصرية إقليميا وعربيا وأفريقيا وعالميا. وأعرب " صدقى" فى بيان له ،عن فخره وسعادته بهذا التنظيم الرائع والأسطورى الذى سيكون له تأثيره الإيجابى الكبير لاستعادة مصر لمكانتها السياحية المرموقة على خريطة السياحة العالمية، خاصة وأن هناك نجوما من كبار كرة القدم الافريقية من المحترفين فى أكبر الأندية العالمية. Advertisements وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 قد كشفت عن مجموعة منتخب مصر خلال الحدث القارى المقبل، وأقيمت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا أمام سفح الأهرامات، للكشف عن مجموعات منتخبات البطولة السمراء العريقة فى نسختها المقبلة والتى أسفرت عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، رفقة منتخبات زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب عمرو صدقى: حفل كأس الأمم الأفريقية اسطورى ويروج للسياحة عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.