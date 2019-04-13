وزير الأوقاف عن التعديلات الدستورية: الدستور ليس قرآنًا

كتب - محمود مصطفى
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك عمل مشترك بين الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان المقبل، وأن الوزارة تعمل تحت مظلة المشيخة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، أن التعاون مع الأزهر هذه المرة لم يسبق له مثيل، في مجال الدعوة موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بعد توقيع بروتوكول لعقد 12 ألف ملتقى بـ1000 مسجد خلال شهر رمضان المقبل.
وقال إن مكافأة تلاوة القرآن الكريم بجزء بلغت هذا العام خمسة آلاف جنيه بدلًا من 2000 جنيه في المساجد...
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