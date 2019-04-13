الجيش: توقيف مواطن في بعلبك لحفره نفقاً تحت إحدى الكنائس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه بتاريخه دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المدعو أحمد عباس الخرفان لتوافر معلومات عن قيامه بحفر نفق تحت منزله الكائن بالقرب من إحدى الكنائس (مطرانية الروم الكاثوليك) في محلّة السوق القديم-بعلبك، وذلك بغية البحث عن مقتنيات ثمينة. وقد أوقف المذكور وتم كشف النفق وضبط المعدات المستخدمة للحفر، بالإضافة إلى آلة لضخ الأوكسيجين داخل النفق.
وأوضحت أنه بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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