اوضح بيان صادر عن غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية انه منذ الصباح تم تلقي عدد من الاستفسارات حول اماكن مراكز الناخبين بغية ممارسة حقهم في الاقتراع في الانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس، وقد لبت الغرفة كل طلبات المستفسرين.
وفي هذا السياق، ذكرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في التعميم الصادر عنها بضرورة "ان يوضع عناصر الدفاع المدني بحالة من الجهوزية القصوى لتأمين السلامة العامة اعتبارا من تاريخ 13 /4/2019 وحتى انتهاء العملية الانتخابية في 14/4/2019 على ان يقوموا بتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة او من هم في حكمهم من امام مراكز الاقتراع الى الداخل ومساعدتهم في ممارسة حقهم الانتخابي.
واشارت الى انه يمكن للمعنيين التواصل مع مركز الدفاع المدني الاقليمي في مدينة طرابلس على الرقم 06/441701 او على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة لمراكز الاقتراع غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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