الحسن: لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة لمراكز الاقتراع غدا

اوضح بيان صادر عن غرفة العمليات المركزية في ​وزارة الداخلية​ انه منذ الصباح تم تلقي عدد من الاستفسارات حول اماكن مراكز الناخبين بغية ممارسة حقهم في الاقتراع في ​الانتخابات الفرعية​ في ​مدينة طرابلس​، وقد لبت الغرفة كل طلبات المستفسرين.

وفي هذا السياق، ذكرت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في التعميم الصادر عنها بضرورة "ان يوضع عناصر ​الدفاع المدني​ بحالة من الجهوزية القصوى لتأمين ​السلامة العامة​ اعتبارا من تاريخ 13 /4/2019 وحتى انتهاء العملية الانتخابية في 14/4/2019 على ان يقوموا بتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة او من هم في حكمهم من امام ​مراكز الاقتراع​ الى الداخل ومساعدتهم في ممارسة حقهم الانتخابي.

واشارت الى انه يمكن للمعنيين التواصل مع مركز الدفاع المدني الاقليمي في مدينة طرابلس على الرقم 06/441701 او على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة".