أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تهنئ ​البرلمان اليمني​ لانعقاده اليوم للمرّة الأولى منذ العام 2014"، لافتةً إلى أنّ "انعقاد الجلسة خطوة مهمّة من قِبل ​الحكومة اليمنية​ لتقوية الحكومة الشرعية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: نهنئ البرلمان اليمني لانعقاده وههذ خطوة مهمة لتقوية الحكومة الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.