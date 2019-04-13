مصدر لـ"أ.ف.ب": وزير المال الفرنسي أجرى محادثات سادها التوتر حول "إيرباص" مع إدارة ترامب

ذكر مصدر فرنسي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "وزير المال الفرنسي ​برونو لومير​عقد اجتماعات سادها "التوتر" مع إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بشأن التهديدات الّتي وجهتها ​واشنطن​ لمجموعة "​إيرباص​" والرسوم على مجموعات ​الإنترنت​ العملاقة"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ "الاجتماعات سمحت بإزالة بعض النقاط الّتي تثير سوء تفاهم".

وأوضح أنّ "على الرغم من هذه التوضيحات، لم تسمح هذه الاجتماعات باستبعاد احتمال فرض ​رسوم جمركية​ جديدة على ​الاتحاد الأوروبي​ إذا لم يضع حدًّا لدعمه المالي لمجموعة "إيرباص".

وكان وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ قد دعا ​باريس​ الأسبوع الماضي إلى التخلّي عن فرض هذه الرسوم.