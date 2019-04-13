ذكر مصدر فرنسي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "وزير المال الفرنسي برونو لوميرعقد اجتماعات سادها "التوتر" مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن التهديدات الّتي وجهتها واشنطن لمجموعة "إيرباص" والرسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ "الاجتماعات سمحت بإزالة بعض النقاط الّتي تثير سوء تفاهم".
وأوضح أنّ "على الرغم من هذه التوضيحات، لم تسمح هذه الاجتماعات باستبعاد احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا لم يضع حدًّا لدعمه المالي لمجموعة "إيرباص".
وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قد دعا باريس الأسبوع الماضي إلى التخلّي عن فرض هذه الرسوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"أ.ف.ب": وزير المال الفرنسي أجرى محادثات سادها التوتر حول "إيرباص" مع إدارة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.