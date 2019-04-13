نقابة الصيادلة: خاطبنا "المركزى للمحاسبات" لفحص أعمال المجلس منذ 2015

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة حصلت علي عدة أحكام قضائية بوقف تعيين الحارس القضائي بالنقابة، وأخرها الخميس الماضى، والذي أكد وقف تعيين الحراسة، وهو حكم لم يتم الطعن عليه حتي الآن، مشيرا إلى أنه حتي في حال طعن صيادلة علي أحكام سابقة، فإن ذلك الحكم جديدا ولم يتم الطعن عليه، بالإضافة إلى رفض حل مجلس النقابة، وأن الدعوة للانتخابات الثلاثاء المقبل قانوني.
وأضاف عبيد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بنقابة الصيادلة، أن الدستور المصري أكد علي عدم فرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية، مشيرا إلى أن حق التقاضي مكفول لجميع الأعضاء، داعيا كافة الصيادلة المشاركة بالانتخابات، واختيار من يمثلهم، لافتا إلى أنهم خاطبوا الجهاز المركزي للمحاسبات لمحاسبة وفحص كافة أعمال المجلس بداية من عام 2015، وحتي الآن.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، إلي أن النقابة تسلمت الخميس الماضى، خطاب من مجلس الدولة بأسماء المستشارين الذين سيشاركون بالإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن كافة إجراءات التصويت تتم تحت اشراف قضائى كامل، علي مستوي المحافظات، وتم تحديد مقرات التصويت.
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