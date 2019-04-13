شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فنانون ومشاهير يشاركون بحملة "إعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على المشاركة فى حملة "اعمل الصح” فى فيديو جديد لتوعية المواطنين، وحثهم على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى طالب بها أعضاء مجلس النواب أواخر شهر إبريل الجارى، والتى تنتهى قبل حلول شهر رمضان القادم.

شارك فى الحملة كل من ليلى علوى، نبيلة عبيد، هانى شاكر، محمد هنيدى، أنغام، محمد فؤاد، سمية الخشاب احمد ادم، ماجد المصرى، رجاء الجداوى، صابرين، شريف منير، أشرف عبد الباقى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، مصطفى خاطر، وفاء عامر، منة فضالى، ريم البارودى، شعبان عبد الرحيم، مجدى كامل، محمد رجب، ناهد السباعى، أحمد رزق، محمد لطفى، خالد زكى، لطفى لبيب مفيدة شيحة.

كما شارك الفنانون أحمد حاتم، محمد نجاتى، نهال عنبر، سلوى عثمان، نادية رشاد، حسام داغر، محمد نور، سلوى عثمان، محمود الليثى، بدرية طلبة، زيزى عادل، هدى، المنتج ريمون مقار، شيماء سيف،علاء زينهم، دنيا عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، دياب، اسامة منير، أوكا وأورتيجا، ايساف، ايمان سيد، بسنت النبراوى، رامى صبرى، نرمين ماهر، هشام عباس، هند عبد الحليم، محمد زيدان، غادة رجب، سيد عبد الحفيظ، جدو، احمد الشامى، دنيا المصرى، احمد بدير، عصام الحضرى.