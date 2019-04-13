النشرة: الامنية تلقي القبض على السارقين في حارة صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن ​القوى الامنية​ اوقفت شخصين متهمين بالسرقة في ​حارة صيدا​ وذلك استنادا للمعلومات والمعطيات الفنية التي سلمتها شرطة ​بلدية حارة صيدا​ ل​قوى الامن الداخلي​ (مخفر حارة صيدا ) في وقت سابق، كانا قد اقدما منذ حوالي عشرة ايام على عمليات سطو على محال تجارية في بلدة حارة صيدا.

وقد اعترف الموقوفان وهما فلسطينيان احدهما مقيم في مخيم عينةالحلوة والثاني في حارة صيدا بما نسب اليهما من تهم وقاما بتمثيل عملية السرقة بحضور القوى الامنية.

واعلن رئيس بلدية حارة صيدا ​سميح الزين​ ان النجاح في كشف عمليات السرقة يعود الى التنسيق والتعاون بين البلدية والقوى الامنية وهو امر مستمر لفرض القانون وتحقيق الامن للمجتمع.