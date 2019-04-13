لفت وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في "ذكرى 13 نيسان"، إلى "أنّنا نحن جيل الحرب عشنا أهوالها. عشنا القصف العشوائي والخطف على الهوية والهروع إلى الملجأ والهرب تحت القنص والسيارات المتفجّرة والمعابر غير الآمنة والهلع والنزوح...".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مسؤوليتنا جسيمة أن نحمي السلم الأهلي ونحصّن البلد مهما كان الجهد والتضحية: ممنوع أن يحمل لبناني السلاح ضدّ لبناني أبدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: مسؤوليتنا أن نحمي السلم الأهلي وممنوع أن يحمل لبناني السلاح ضد آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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