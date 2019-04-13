أفيوني: مسؤوليتنا أن نحمي السلم الأهلي وممنوع أن يحمل لبناني السلاح ضد آخر

لفت وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في "ذكرى 13 نيسان"، إلى "أنّنا نحن جيل الحرب عشنا أهوالها. عشنا القصف العشوائي والخطف على الهوية والهروع إلى الملجأ والهرب تحت القنص والسيارات المتفجّرة والمعابر غير الآمنة والهلع و​النزوح​...".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مسؤوليتنا جسيمة أن نحمي السلم الأهلي ونحصّن البلد مهما كان الجهد والتضحية: ممنوع أن يحمل لبناني ​السلاح​ ضدّ لبناني أبدًا".