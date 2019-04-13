جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: إحباط خطط لداعش بانشاء خلية كبيرة بديالي

أعلن جهاز ​مكافحة الإرهاب​ في ​العراق​ عن "إفشال خططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لتأسيس قاعدة في جبال حمرين التابعة ل​محافظة ديالي​ شرقي البلاد"، موضحاً أن "العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب خلال الأيام الماضية، قتل فيها ما بين 12 و15 إرهابيا في جبال حمرين، وتم العثور خلالها على وثائق يتم تحليلها في جهاز مكافحة الإرهاب".

وفي بيان له، لفت الجهاز إلى أنه "نفذ عمليات سابقة قريبة على الحدود العراقية الأردنية السورية، وعقدنا العزم بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة على تطهير المنطقة وملاحقة كل الإرهابيين لإنهاء الإرهاب هذا العام".