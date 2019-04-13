أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن "إفشال خططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لتأسيس قاعدة في جبال حمرين التابعة لمحافظة ديالي شرقي البلاد"، موضحاً أن "العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب خلال الأيام الماضية، قتل فيها ما بين 12 و15 إرهابيا في جبال حمرين، وتم العثور خلالها على وثائق يتم تحليلها في جهاز مكافحة الإرهاب".
وفي بيان له، لفت الجهاز إلى أنه "نفذ عمليات سابقة قريبة على الحدود العراقية الأردنية السورية، وعقدنا العزم بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة على تطهير المنطقة وملاحقة كل الإرهابيين لإنهاء الإرهاب هذا العام".
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: إحباط خطط لداعش بانشاء خلية كبيرة بديالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.