وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لم تنجح في الحرب الخاطفة على ​فنزويلا​، لكنّها تكرّر محاولات إطاحة الرئيس ​نيكولاس مادورو​".

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كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: أميركا لم تنجح بالحرب الخاطفة على فنزويلا وتكرر محاولات إطاحة مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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