مسؤول تشيكي: عودة السوريين من مخيم الركبان تواجه تعقيدات جراء الاحتلال الأميركي

وصف رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سوريا ستانيسلاف غروسبيتش، الأوضاع في مخيم الركبان بمنطقة التنف بـ"المأساوية".
وبيّن في تصريح صحافي، أنّ "عودة النازحين السوريين تواجه تعقيدات جراء الاحتلال الأميركي الّذي يحاول بشكل متعمّد عرقلة عملية إضفاء الاستقرار على الأوضاع في تلك المناطق"، داعيًا إلى "مغادرة القوات الأميركية وكل قوات الاحتلال الّتي تتواجد بشكل غير شرعي داخل الأراضي السورية".
ولفت غروسبيتش إلى أنّ "تكرار الهجمات الّتي تشنّها المجموعات الإرهابية في إدلب على المدنيّين في المناطق المجاورة، لم يعد بالإمكان التسامح معه"، مشدّدًا على "ضرورة إنهاء آخر معاقل الإرهاب في إدلب".
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