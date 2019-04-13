مسؤول تشيكي: عودة السوريين من مخيم الركبان تواجه تعقيدات جراء الاحتلال الأميركي

وصف رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع ​سوريا​ ستانيسلاف غروسبيتش، الأوضاع في مخيم ​الركبان​ بمنطقة التنف بـ"المأساوية".

وبيّن في تصريح صحافي، أنّ "عودة ​النازحين السوريين​ تواجه تعقيدات جراء الاحتلال الأميركي الّذي يحاول بشكل متعمّد عرقلة عملية إضفاء الاستقرار على الأوضاع في تلك المناطق"، داعيًا إلى "مغادرة ​القوات الأميركية​ وكل قوات الاحتلال الّتي تتواجد بشكل غير شرعي داخل ​الأراضي السورية​".

ولفت غروسبيتش إلى أنّ "تكرار الهجمات الّتي تشنّها المجموعات ​الإرهاب​ية في إدلب على المدنيّين في المناطق المجاورة، لم يعد بالإمكان التسامح معه"، مشدّدًا على "ضرورة إنهاء آخر معاقل الإرهاب في إدلب".