المطران حنا: العدوان الإسرائيلي على سوريا يستهدف فلسطين وقضيتها العادلة

دان رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس المطران ​عطا الله حنا​، العدوان الجوي الإسرائيلي الّذي استهدف فجر اليوم أحد المواقع العسكرية في ​ريف حماة​، مؤكّدًا أنّه "يشكّل دليلًا على فشل المخطط الاستعماري الّذي استهدف ​سوريا​ ووحدة أراضيها".

وجدّد في بيان، التضامن والتعاطف مع سوريا، لافتًا إلى أنّ "​العدوان الإسرائيلي​ الّذي استهدف سوريا الشقيقة هو عدوان يستهدف ​فلسطين​ وقضيتها العادلة وجميع الأحرار في الأمة العربية"، مركّزًا على أنّ "الصورة أصبحت واضحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فعدوّنا واحد ومن يسعى لتصفية ​القضية الفلسطينية​ وتمرير "صفقة القرن".

ورأى المطران حنا أنّ "من يتآمر على ​القدس​ وعلى هويتها العربية الفلسطينية، هو ذاته المتآمر على سوريا، وهو ذاته الّذي يعتدي على أراضيها دون أي رادع"، مشدّدًا على أنّ "ألمنا واحد وجرحنا واحد وعدونا واحد".

وكانت وسائط الدفاع الجوي فى ​الجيش السوري​ قد تصدّت فجر اليوم لقصف إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف فى ريف حماة.