رئيس وزراء فلسطين: الحكومة الجديدة ستؤدي مساء اليوم اليمين الدستورية

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى أن "الحكومة الجديدة ستؤدي مساء اليوم اليمين الدستورية"، مشيراً إلى أن "هناك محاولات لايجاد التوازن في الحكومة الجديدة وحركة فتح جزء اساسي فيها"، مضيفاً: "الفصائل غير المشاركة في الحكومة قد يكون لها تأثير من خارج الحكومة ويعول عليها".
وكان قد كشف مساء أمس الجمعة عن التشكيلة النهائية للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية.
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