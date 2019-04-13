رئيس وزراء فلسطين: الحكومة الجديدة ستؤدي مساء اليوم اليمين الدستورية

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ إلى أن "الحكومة ​الجديدة​ ستؤدي مساء اليوم اليمين الدستورية"، مشيراً إلى أن "هناك محاولات لايجاد التوازن في الحكومة الجديدة و​حركة فتح​ جزء اساسي فيها"، مضيفاً: "الفصائل غير المشاركة في الحكومة قد يكون لها تأثير من خارج الحكومة ويعول عليها".

وكان قد كشف مساء أمس الجمعة عن التشكيلة النهائية للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية.