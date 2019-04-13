وزير النقل السوري يلغي الإعفاء الممنوح للشاحنات السعودية من الرسوم

ألغى وزير النقل السوري ​علي حمود​ العمل بقرار عام 2004 الذي منح اعفاء للسيارات الشاحنة ​السعودية​ المحملة والفارغة الداخلة والخارجة من ​سوريا​ وكذلك العابرة ترنزيت من كافة الرسوم و​الضرائب​ وبذلك يتوجب على اي شاحنة تدخل ​الاراضي السورية​ ان تدفع رسم الدخول.

يذكر أن معاون وزير النقل السوري محمد عمار كمال الدين، أكد قبل أسبوعين أن السعودية و​الإمارات​ هي الدول المقصودة بقرار إلغاء الإعفاءات للسيارات الشاحنة من رسم العبور إلى ​الأراضي السورية​ والذي أصدرته وزارة النقل السورية.

وجاء ذلك بعد موافقة ​مجلس الوزراء​ على الطلب الذي تقدمت به وزارة النقل لإلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول وذلك لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها ما يخالف الاتفاقات الموقعة مع هذه الدول.

يشار إلى أن وزارة النقل في سوريا أصدرت قرارا قبيل افتتاح ​معبر نصيب​ الحدودي مع ​الأردن​ يقضي برفع رسوم الترانزيت بنسبة 8 بالمئة للشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند عبور الأراضي السورية وحافظت الوزارة حينها على قيمة رسوم المنافذ البحرية.