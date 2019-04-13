مسؤول أممي: الأمم المتحدة قلقة بشأن استمرار احتجاز محققها في تونس

لفت الناطق الرسمي باسم القطب القضائي ل​مكافحة الإرهاب​، التابع للأمم المتحدة، سفيان السليتي، إلى أنّ "قيام السلطات التونسية باحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة ل​مجلس الأمن الدولي​ منصف قرطاس، بشأن العقوبات المفروضة على ​ليبيا​، أثناء تأدية مهامه الرسمية، أمر يثير القلق البالغ".

وكان ​القضاء التونسي​ قد أصدر مساء الخميس بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحقّق الدولي قرطاس وشخص آخر بتهمة "تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها".

وكان قد ذكر المتحدث الأممي ​ستيفان دوجاريك​ في بيان، أنّ "مواصلة احتجاز قرطاس تنتهك المزايا والحصانات التي يتمتع بها بموجب اتفاقية امتيازات ​الأمم المتحدة​ وحصاناتها".