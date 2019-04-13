لفت الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التابع للأمم المتحدة، سفيان السليتي، إلى أنّ "قيام السلطات التونسية باحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي منصف قرطاس، بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية، أمر يثير القلق البالغ".
وكان القضاء التونسي قد أصدر مساء الخميس بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحقّق الدولي قرطاس وشخص آخر بتهمة "تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها".
وكان قد ذكر المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك في بيان، أنّ "مواصلة احتجاز قرطاس تنتهك المزايا والحصانات التي يتمتع بها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أممي: الأمم المتحدة قلقة بشأن استمرار احتجاز محققها في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.