المعارضة السورية : 65 قذيقة أطلقتها القوات الروسية على بلدة بريف إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

أفاد مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية بسقوط أكثر من 65 قذيفة أطلقتها القوات الروسية اليوم السبت على بلدة التمانعة في ريف أدلب الجنوبي الشرقي شمال غرب سوريا.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" أصيب عدد من المدنيين جراء القصف العنيف على بلدة التمانعة والقرى والمزارع المحيطة بها" ، مشيرة إلى أن عملية القصف مستمرة من القوات الحكومية السورية والروسية على المنطقة منزوعة السلاح التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا .

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على صعيد آخر، أكد قائد عسكري في جيش ادلب الحر نجاة القائد العسكري في تنظيم حراس الدين المعارض ابي القسام الأردني وزوجته من محاولة اغتيال جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف أدلب الجنوبي الشرقي

ويعتبر تنظيم حراس الدين من أبرز الفصائل الموجودة في ريفي ادلب وحلب وتسيطر على قيادته شخصيات جهادية أردنية .

وأضاف القائد لـ (د. ب. أ) أن القوات الحكومية " كثفت قصفها على مناطق سيطرة فصائل المعارضة حيث أطلقت عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على قرى شم الهوى وقرية أم عمر والخوين والزرزور وأم الخلاخيل والمشيرفة بريف إدلب الجنوبي ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين العاملين في الأراضي الزراعية بإضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين".