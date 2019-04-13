تجمع المهنيين السودانيين يعلن أسماء فريق التفاوض مع المجلس العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، أسماء أعضاء فريق التفاوض الرسمي للتجمع مع المجلس العسكري الانتقالي.

والأسماء التي أعلنها التجمع هي: (محمد ناجي الأصم، طه عثمان إسحق، أحمد ربيع سيد أحمد، ابراهيم حسب الله عبد المولى، قمرية عمر محمد حسين، محمد الأمين عبد العزيز).

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يأتي ذلك فيما يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مصرين على استمرار احتجاجهم.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق الجمعة ما جاء في مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة السياسية الفريق الركن عمر زين العابدين أكد فيه أن المجلس العسكري لا يطمح للسلطة ولن يتدخل في الحكم وأنه سيقود فترة انتقالية لا تتجاوز عامين وسيسلم زمام الأمور إلى حكومة مدنية.

وقال التجمع الذي يقود مع قوى سياسية أخرى، الاحتجاجات المستمرة منذ ديسمبر، إن رفضه "يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية"، وإن "ما حدث لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائرا عليه وساعيا لإسقاطه واقتلاعه من جذوره".