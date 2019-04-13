القبض على الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية بمدريد

أوقفت الشرطة الإسبانية هوجو كارفاخال، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق في فنزويلا، بموجب مذكرة توقيف أمريكية بتهمة تهريب المخدرات، رغم انشقاقه عن الرئيس الشرعي للبلاد وتأييده التدخل الأمريكي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت المصادر، اليوم السبت، بأنه تم اعتقال كارفاخال داخل منزل ابنه في العاصمة الإسبانية مدريد، بموجب مذكرة أمريكية، حيث كانت وزارة العدل الأمريكية أصدرت في وقت سابق بيانا أعلنت فيه أن كارفاخال سيواجه المؤبد
وكان كارفاخال، قد تصدر العناوين الإخبارية بإعلانه الانشقاق عن الرئيس الشرعي للبلاد نيكولاس مادورو، وتأييده للمعارض الفنزويلي خوان جوايدو، رئيس البرلمان الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة، واعترفت به أكثر من خمسين دولة على رأسها الولايات المتحدة.
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